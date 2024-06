Malore sulla spiaggia, arriva il quad del personale sanitario: donna trasportata all'ospedale

ANCONA – Una domenica che ha richiamato sulle spiagge un numero cospicuo di bagnanti ha coinciso anche con un doppio intervento effettuato dal personale della Croce Gialla, con il quad in azione sulla sabbia. I soccorritori hanno prestato le cure del caso ad una donna che ha accusato un malore sotto l’ombrellone, ed è stata pertanto condotta all’ospedale regionale con un codice di media gravità. Accompagnato successivamente a Torrette anche un ragazzo di 18 anni, che si è ferito ad una spalla mentre stava giocando in acqua, per cui si è reso necessario il trasporto al pronto soccorso anche in questo caso con un codice di media gravità.