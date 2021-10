Passeggia in spiaggia con le amiche e collassa: donna in ospedale

Va in spiaggia per fare una passeggiata con le amiche e, all'improvviso, accusa un malore. Attimi di paura sul litorale falconarese, nel tratto antistante il sottopasso di via Goito. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti e dalle amiche della donna di 70 anni con cui si trovava a passeggiare dopo pranzo.

Sul posto è intervenuta la Croce gialla di Ancona e l'automedica del 118. La donna è stata trattata sul posto e trasportata al pronto soccorso di Torrette con un codice giallo.