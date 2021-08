Spaiggia di Palombina, malore questa mattina per una 62enne. A prestare i primi soccorsi il personale di salvataggio della spiaggia. Subito dopo è entrato in azione il quad della Croce Gialla di Ancona.

Malore per una 62enne, soccorsa in spiaggia: in azione il quad della Croce Gialla