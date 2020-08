Malore sul sentiero di Mezzavalle, bagnante trasportata in barella fino alla spiaggia

ANCONA - Viene colta da un malore mentre si trova sul sentiero di Mezzavalle e crolla a terra. Sono stati momenti di paura quelli vissuti oggi pomeriggio, lungo la via che porta nella splendida spiaggia anconetana.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, che con l'ausilio degli operatori della Croce Verde di Castelfidardo, sono riusciti a stabilizzare la donna e ha trasportarla in barella fino alla battigia. Poi un gommone l'ha portata fino a Portonovo e la sfortunata bagnante è stata caricata in ambulanza per il trasporto in ospedale. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi.