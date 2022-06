Tragedia in hotel, turista si sente male davanti al compagno: muore una donna di 50 anni

SENIGALLIA - Una donna di 50 anni, originaria della Germania, è morta nel pomeriggio di oggi mentre si trovava all'interno di una struttura ricettiva della città. La turista, in città insieme al suo compagno, aveva scelto proprio Senigallia come meta per le sue vacanze.

Nella giornata di oggi il malore fatale che purtroppo non le ha lasciato scampo. Ad allertare i soccorsi è stato il suo compagno. Si tratta del terzo decesso avvenuto a Senigallia nel giro di una sola settimana.