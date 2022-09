Malore alla Seggiola del papa, paura per una donna: soccorsa via terra tra le difficoltà

ANCONA - Si sente male alla Seggiola del papa, paura per una donna di 73 anni nel tardo pomeriggio di oggi. Sul posto i medici del 118 e i volontari della Croce Gialla di Ancona.

Soccorsi via terra obbligatori, a causa delle condizioni del mare. I medici hanno aspettato quindi in pineta, gli operatori della Croce Gialla sono scesi fino alla spiaggia usando l'ascensore per poi percorrere gli ultimi 60 metri con le difficoltà dovute al trasporto dell'attrezzatura. La donna è poi stata portata a Torrette in codice di media gravità.