Accusa un malore in zona laghetti al Passetto, recuperato dall'elisoccorso e trasportato a Torrette

ANCONA – Ha accusato un malore in una zona impervia, in prossimità delle grotte del Passetto, con l’intervento dell’eliambulanza resosi necessario per velocizzare le operazioni di soccorso e permettere al personale sanitario di stabilizzarlo e successivamente trasportarlo all’ospedale regionale di Torrette. L’operazione di salvataggio è avvenuta nel pomeriggio di ieri: un 70enne, si è infatti sentito male in riva al mare. I primi soccorsi sono arrivati via mare e via terra, ma vista la difficoltà nell’imbarellare l’uomo, si è deciso di far decollare Icaro e di far calare un medico ed un infermiere con il verricello sul posto per raggiungere il paziente, stabilizzarlo, e successivamente trasportarlo al presidio regionale di Torrette.