Malore mentre attraversa la strada, ragazza si accascia a terra: gli automobilisti chiamano i soccorsi

ANCONA - Stava attraversando la strada quando ha accusato un malore e si è accasciata al suolo. Lei, una ragazza di 32 anni, è stata poi soccorsa e trasportata in ospedale. E' successo in via Conca.

A dare l'allarme, poco dopo le 2, sono stati alcuni automobilisti che l'hanno vista in difficoltà. A causare il malore sarebbe stato il grande caldo. La giovane è stata poi caricata nell'ambulanza della Croce Gialla di Ancona e trasportata al vicino ospedale con un codice di media gravità. Le sue condizioni non sono preoccupanti.