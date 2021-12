Malore improvviso, trasportata all’ospedale: paura per una giovane

Malore improvviso per una giovane questa mattina (14 dicembre) dalle parti di via XXV Aprile. Determinante l’intervento di una Volante che ha permesso all’ambulanza di portarsi prontamente sul posto.

La giovane, più per la dinamica che per altri motivi, è stata trasportata a Torrette in codice rosso ma al momento sembrerebbero escluse ulteriori complicazioni.