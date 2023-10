Malore mentre passeggia lungo il corso, 50enne rianimato per oltre un'ora: poi la corsa in ospedale

JESI - Stava passeggiando lungo corso Matteotti con alcuni amici quando, improvvisamente, ha avvertito un forte dolore e si è accasciato a terra. E' quanto successo in mattinata ad uno jesino di 50 anni, soccorso poco prima delle 9 in pieno centro storico.

A dare l'allarme sono stati i suoi amici, sotto choc dopo averlo visto privo di sensi al suolo. Sul posto è intervenuta l'automedica del 118 ed un'ambulanza della Croce Verde di Jesi. Il 50enne è stato rianimato per circa un'ora e mezzo. Il medico ha poi deciso di trasportarlo al nosocomio cittadino e lì, una volta stabilizzato, è stato nuovamente caricato in ambulanza e portato all'ospedale regionale di Torrette in gravi condizioni. Intervenuti durante i soccorsi anche polizia locale e carabinieri.