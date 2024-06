Troppo caldo, donna accusa un malore mentre si trova in un negozio. Scattano i soccorsi

ANCONA - Si trovava all'interno di un negozio di via Martiri della Resistenza per effettuare alcuni acquisti. Improvvisamente, forse a causa del forte caldo, ha accusato un malore e si è accasciata a terra. Paura questa mattina per una donna di 94 anni. L'anziana è stata subito soccorsa dai presenti che hanno allertato il numero unico di emergenza. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Gialla di Ancona: la 94enne è stata trasportata in ospedale con un codice di media gravità. Per fortuna non è in pericolo di vita.