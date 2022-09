Sospetto malore al porto, falso allarme: all’interno del camion non c’era nessuno

ANCONA- Falso allarme in relazione ad un presunto malore che era stato segnalato, questa mattina (26 settembre), in zona Mandracchio. Dal momento che un autista non stava dando segni di vita, rimanendo a lungo all’interno della cabina del camion con le tendine chiuse, erano stati allertati i sanitari del 118.

Questi, arrivati sul posto con un'ambulanza della Croce Gialla insieme ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Locale, dopo essersi issati e aver forzato l’abitacolo avevano riscontrato tuttavia l’assenza di soggetti all’interno.