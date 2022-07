Collassa al Porto e sbatte la testa per terra: corsa in ospedale per un 35enne

ANCONA - Accusa un malore mentre si trova al Porto e sbatte violentemente la testa a terra. Un uomo, olandese di 35 anni, oggi pomeriggio verso le ore 16 è collassato e, nello svenimento, è caduto sbattendo il capo.

Sul posto è accorsa immediatamente l'equipe della Croce Gialla di Ancona e l'automedica del 118. E' stato trasportato all'ospedale regionale di Torrettte in codice rosso. Non sarebbe in pericolo di vita.