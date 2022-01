Colto da un malore in piazza, si accascia sullasfalto. Paura ieri sera per un anziano in piazzale Loreto. L’uomo, 84enne, è stato trovato riverso sul marciapiede dai volontari della Croce Gialla.

Sul posto anche il 118. L’anziano è stato portato all’ospedale dell’Inrca con un codice giallo.