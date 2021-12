Si sente male in piazza, 50enne soccorsa in codice rosso: è grave

Choc in piazza Roma quando questa mattina alle 10,30 una donna di 50 anni si è sentita male accasciandosi a terra. Quello che all'inizio sembrava essere un malore di lieve entità in pochi minuti è degenerato tramutandosi in una vera e propria emergenza.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti gli operatori del 118. In piazza Roma è accorsa l'automedica e il personale della Croce Gialla di Ancona. La donna è stata caricata sul mezzo e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette in codice rosso avanzato. Le sue condizioni al momento sarebbero gravi.