Malore a bordo di un peschereccio, 56enne accusa un dolore al petto e viene portato in ospedale

ANCONA - Paura al Mandracchio dove un pescatore di 56 anni ha accusato un malore mentre si trovava a bordo di un'imbarcazione. L'uomo, originario del Marocco, ha lamentato un forte dolore al petto e per questo è stato trasportato fino al porto di Ancona. Ad attenderlo il operatori della Croce Rossa di Ancona, in servizio fisso al porto, che hanno prestato il primo soccorso in attesa dell'arrivo di un mezzo del 118. Sul posto infatti è intervenuta un'altra ambulanza, questa volta della Croce Gialla di Ancona, oltre all'automedica del 118. Il pescatore è stato caricato quindi trasportato all'ospedale regionale di Torrette per accertamenti. Non è in pericolo di vita.