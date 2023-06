Si sentono male davanti alla Prefettura per il caldo, due giovani al pronto soccorso

ANCONA- In fila sotto il sole rovente. Questa mattina due ragazzi pakistani di 20 anni, sembrerebbe senza fissa dimora ma con regolare permesso di soggiorno, hanno accusato un malore questa mattina mentre attendevano fuori dalla Prefettura in Piazza del Plebiscito. Fortemente provati dal caldo di questa giornata, con una temperatura massima di 35°, si sono sentiti male. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono intervenute un’ambulanza della Croce Gialla e una pattuglia dei Carabinieri. Entrambi i giovani sono stati portati al pronto soccorso di Torrette, non sarebbero in gravi condizioni