Malore al Passetto, viene soccorso da un turista arrivato con la MSC Splendida

Stava risalendo la scalinata del Passetto quando improvvisamente è stato colto da un malore. Paura questa mattina per un uomo di 88 anni. A dargli il primo soccorso è stato un turista ungherese, arrivato in questi giorni nel capoluogo con la MSC Splendida. Il ragazzo, che in patria fa il volontario in una pubblica assistenza, ha aiutato l'anziano in difficoltà. Sul posto sono poi arrivati gli operatori della Croce Gialla di Ancona per il successivo trasporto all'Inrca. L'88enne per fortuna non è in pericolo di vita.