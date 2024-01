Provano a rianimarla per 40 minuti, ma inutilmente: malore fatale per una 59enne al Passetto

ANCONA – Hanno tentato di rianimarla per oltre 40 minuti, ma alla fine hanno dovuto constatare il decesso, che è arrivo all’improvviso durante la notte di Capodanno. Erano circa le 2.30 di notte quando è stato richiesto l’intervento della Croce Gialla di Ancona, in zona Passetto in prossimità dell’incrocio tra piazza 4 novembre e via Thaon de Revel, per prestare aiuto ad una 59enne in arresto cardiocircolatorio.

Oltre al personale sanitario precipitatosi sul posto, a soccorrere la donna è stato un medico del reparto di Cardiologia dell’Inrca, che è riuscito prima dell’arrivo dell’ambulanza e dell’Automedica a praticare subito il massaggio cardiaco alla donna, ma tutti i tentativi di far ripartire il battito, che si sono protratti per diverso tempo, si sono rivelati inutili.