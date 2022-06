Va a largo a raccogliere i moscioli, poi il malore in acqua: paura al Passetto per un bagnante

ANCONA - Voleva raccogliere alcuni moscioli al largo ma, dopo aver nuotato per alcune decine di metri, è stato colto da un malore. Paura questa mattina al Passetto per un uomo di 67 anni. E' stato proprio lui, raccogliendo le ultime forze, a rientrare a riva prima di crollare sulla spiaggia. Per fortuna sul posto è subito intervenuta la Croce Gialla di Ancona, in zona con la postazione che si trova nei pressi della rampa che porta agli ascensori. Il bagnante è stato quindi soccorso e poi, con l'ausilio dell'automedica del 118, trasportato all'ospedale regionale di Torrette con un codice di media gravità. Per fortuna non è in pericolo di vita.