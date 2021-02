Malore nel parcheggio del supermercato, donna al pronto soccorso

JESI - Si trovava davanti l'ingresso del supermercato Lidl quando ha avvertito un malore e si è accasciata. Paura nella tarda mattinata di oggi (giovedì) per una donna di 85 anni. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Verde di Jesi che l'ha aiutata e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale "Carlo Urbani" di Jesi. L'anziana è sempre rimasta cosciente e non sarebbe in pericolo di vita.