Malore nel parcheggio dei tir, l'autista ha il Covid e finisce in ospedale

Questa mattina gli agenti delle Volanti sono intervenuti ad Ancona per una segnalazione di un malore in un parcheggio di camion in via Einaudi.

Arrivati sul posto, i poliziotti hanno rintracciato il veicolo con targa bulgara. All'interno c'era l'autista che ha spiegato di non sentirsi bene e di essere positivo al Covid. A quel punto è scattato l'allarme. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha trasportato l'uomo all'ospedale di Torrette.