Muore mentre sta accompagnando il nipote all'allenamento, choc davanti al Paolinelli

ANCONA - Choc oggi pomeriggio a pochi metri dal centro vaccinale Paolinelli, ad Ancona. Un uomo di 72 anni ha perso la vita mentre stava accompagnando suo nipote, di 10 anni, all'allenamento di calcio. Il dramma attorno le 17.30.

Il 72enne ha improvvisamente accusato un malore e si è accasciato al suolo. Immediati i soccorsi arrivati in primis dalla protezione civile di Serra San Quirico, sul posto per fare servizio al centro vaccinale. Subito dopo è intervenuta l'Avis di Montemarciano ed alcuni medici presenti all'interno del Paolinelli. Per l'uomo però non c'è stato niente da fare. Sul posto anche la Croce Rossa di Ancona e la polizia. Al loro arrivo il cuore del 72enne aveva purtroppo smesso di battere.