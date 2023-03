Paura in tribunale, magistrato si accascia al suolo nel suo ufficio: arrivano le ambulanze

ANCONA - Si trovava nel suo ufficio quando è stato colto da un malore e si è accasciato al suolo. Paura questa mattina all'interno del tribunale di Ancona dove un magistrato è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari.

L'uomo si è sentito male poco dopo mezzogiorno. E' stato lui stesso a chiedere aiuto ai colleghi che hanno prontamente allertato i soccorritori. Sul posto è intervenuta l'automedica del 118 e l'ambulanza della Croce Gialla di Camerano. Per fortuna il magistrato è rimasto sempre cosciente. Per lui però necessario il trasporto presso il pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette per gli accertamenti del caso.