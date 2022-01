Malore in azienda, operaio finisce in ospedale

Malore in azienda per un operaio di 40 anni, l’ambulanza e il 118 sono intervenuti questa mattina in una ditta alla Baraccola.

Erano circa le 8,30 quando l’uomo ha accusato un malore sul posto di lavoro. Sono stati i colleghi a mettere in moto la macchina dei soccorsi contattando il numero di emergenza 112. Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona e un mezzo del 118. L’operaio è stato portato a Torrette in codice giallo e le sue condizioni non sembrano gravi.