Malore mentre è alla guida del camion, paura per un 40enne

ANCONA - Era da poco arrivato dalla Serbia quando, alla guida del suo tir, ha accusato un malore. E' quanto successo nella notte tra sabato e domenica, nei pressi della biglietteria dei traghetti alla Zipa di Ancona.

Il camionista è stato soccorso dagli operatori della Croce Gialla di Ancona. Per lui è stato necessario il trasporto all'ospedale regionale di Torrette. Per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche l'automedica.