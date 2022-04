Perde i sensi, cade a terra e si provoca una ferita profonda alla nuca

ANCONA - Stava passeggiando lungo via Cristoforo Colombo quando improvvisamente ha perso i sensi ed è stramazzato a terra. Lui, un 50enne, ha battuto violentemente il capo provocandosi una lesione alla nuca. E' successo nel pomeriggio di oggi, attorno le 16.

Sul posto sono intervenute l'automedica del 118 e la Croce Gialla di Ancona. Il 50enne poco dopo si è ripreso ed è stato portato all'ospedale regionale di Torrette con un codice di media gravità. Per fortuna non è in pericolo di vita.