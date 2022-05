Malore davanti alla gelateria, perde i sensi e cade a terra: paura per una donna

ANCONA - Si trovava davanti la gelateria di via XXV Aprile quando è stata colta da un malore ed ha perso i sensi. Lei, una donna anconetana di 82 anni, è rimasta a terra in attesa dell'arrivo dei soccorritori.

Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che l'hanno trasportata in ospedale con un codice di media gravità. Per fortuna la donna si è ripresa e non sembrerebbe in pericolo di vita. Intervenuta anche l'automedica del 118.