Soccorsi al porto di Ancona, malore per un membro dell'equipaggio di un traghetto

ANCONA - Paura questa mattina a bordo di un traghetto. Un uomo di 54 anni, croato, membro dell'equipaggio, ha accusato un improvviso malore e per lui è stato necessario l'intervento dei soccorritori. Da una prima analisi del medico si tratterebbe di un problema cardiaco. Sul posto Croce Gialla di Ancona e automedica del 118. Il 54enne è stato caricato a bordo dell'ambulanza e trasportato all'ospedale regionale di Torrette per accertamenti. Non sarebbe in pericolo di vita.