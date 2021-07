Malore in spiaggia, paura per un ragazzo di 15 anni: interviene l'idroambulanza

SIROLO - Si trovava sulla spiaggia di San Michele quando improvvisamente è stato colto da un malore. Paura nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 17, a Sirolo dove un giovane romano è stato soccorso dal personale del 118.

Il ragazzo, che si trova in zona per le vacanze, è stato preso in cura dagli operatori della Croce Rossa di Ancona, intervenuti sul posto con l'idroambulanza. Per lui è stato necessario il trasferimento presso il porto di Numana dove un'ambulanza l'ha poi trasportato in ospedale con un codice di media gravità.