Malore mentre passeggia sul sentiero di Mezzavalle: paura per una donna

ANCONA - Stava passeggiando lungo il sentiero che porta a Mezzavalle quando è stata colta da un improvviso malore. Paura oggi pomeriggio per una donna.

La signora è stata assistita dal personale del 118 e poi caricata all'interno di un mezzo dei vigili del fuoco fino alla spiaggia. Raggiunta la riva i soccorritori l'hanno accompagnata a Portonovo a bordo del gommone della protezione civile e successivamente l'hanno trasportata in ospedale con un'ambulanza. Le sue condizioni per fortuna non sono gravi.