Paura al porto, dopo il malore va in arresto cardiaco. Lo rianimano dopo 40 minuti di massaggio

ANCONA - Circa quaranta minuti di massaggio cardiaco ed il cuore che torna a battere. Un intervento provvidenziale quello messo in atto dagli operatori della Croce Rossa di Ancona, intervenuti oggi pomeriggio al porto a seguito di un malore che ha colpito un uomo di 60 anni. Quest'ultimo era in compagnia della moglie quando improvvisamente ha accusato un malore e, cadendo, ha battuto il volto a terra ed è andato in arresto cardiaco.

Sul posto gli operatori della Croce Rossa di Ancona e l'automedica del 118. I soccorritori gli hanno praticato 40 minuti di massaggio cardiaco e sono riusciti a rianimarlo. Il 60enne è stato poi caricato in ambulanza e trasportato in gravi condizioni all'ospedale regionale di Torrette.