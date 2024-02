Paura alla fermata del bus, uomo trovato a terra privo di sensi

ANCONA - Momenti di paura nel pomeriggio di oggi in Piazzale Europa, dove uno straniero di 54 anni è stato trovato privo di sensi non distante da una fermata dell'autobus. Sul posto sono dovuti intervenire gli operatori della Croce Gialla di Ancona che hanno soccorso l'uomo e lo hanno trasportato, non in pericolo di vita, all'ospedale regionale di Torrette. A causare lo svenimento potrebbe essere stato un ma.ore o qualcosa riconducibile ad un abuso etilico.