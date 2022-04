Esce dall'autobus insieme al marito, poi accusa un malore: 25enne in ospedale

ANCONA - L'autobus si ferma lungo piazzale Europa, lei scende dal mezzo insieme al marito ed accusa un malore. E' quanto successo nel pomeriggio di oggi, attorno le 4.30. La donna, di 25 anni, si è dovuta accasciare al suolo per via dell'improvviso malore. Subito allertato il 118, sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona. Per la 25enne è stato necessario il trasporto in ospedale con un codice di media gravità. Per fortuna non è in pericolo di vita.