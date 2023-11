Malore improvviso in ufficio, choc in piazza Pertini: 64enne in gravissime condizioni

ANCONA - Si trovava in un ufficio di assistenza invalidi in piazza Pertini quando, verso l'ora di pranzo, è stato colto da un improvviso malore e si è accasciato al suolo privo di sensi. Le condizioni dell'uomo, un 64enne, sono subito parse gravissime. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona e l'automedica del 118. I sanitari lo hanno caricato in ambulanza e portato all'ospedale regionale di Torrette con un codice di massima gravità.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO