Choc in stazione, malore mentre si trova sulla banchina: 50enne cade sui binari

JESI - Si trovava sulla banchina ferroviaria quando ha accusato un malore improvviso ed è caduto sui binari. Paura questa mattina, poco dopo mezzogiorno, per un uomo sulla cinquantina. A lanciare l'immediato allarme è stato il personale del bar della stazione, che ha visto l'uomo accasciarsi al suolo e finire sopra i binari. A quel punto la circolazione dei treni è stata bloccata e sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Verde di Jesi. L'uomo nel frattempo aveva ripreso conoscenza e per fortuna non ha riportato gravi lesioni dalla caduta. Per lui è stato però necessario il trasporto in ospedale per degli accertamenti.