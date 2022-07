Malore al centro commerciale, dipendente si accascia a terra: corsa in ospedale

ANCONA - Paura questa mattina, poco dopo le 9, all'interno del centro commerciale Gross Center di vai Albertini. Un dipendente di 48 anni ha accusato un improvviso malore mentre si trovava all'interno della struttura. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che lo hanno soccorso e trasportato all'ospedale regionale di Torrette con un codice di media gravità. Intervenuta anche l'automedica del 118. L'uomo per fortuna non è in pericolo di vita.