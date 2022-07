Paura in spiaggia, bagnante si accascia dopo un malore: scattano i soccorsi con il quad

COLLEMARINO - Sono stati momenti di paura quelli vissuti in mattinata lungo la spiaggia libera di Collemarino. Un bagnante di 70 anni ha accusato un malore e per lui è stato necessario l'intervento dei soccorritori. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona a bordo del quad (in servizio a Palombina) e l'automedica del 118. L'uomo, nonostante i diversi problemi di salute e l'invito da parte dei soccorritori di andare in ospedale, dopo essersi parzialmente ripreso ha scelto di farsi venire a prendere da un suo conoscente, rifiutando quindi il trasporto al pronto soccorso. Il tutto tra la preoccupazione degli stessi operatori del 118.