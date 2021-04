Malore a bordo della nave, 49enne soccorso dal personale della guardia costiera

BRINDISI - Un uomo di 49 anni di nazionalità rumena colto da malore sulla nave Europa Palace, in navigazione da Ancona a Patrasso, è stato soccorso nella prima mattinata di ieri, martedì 13 aprile, dal personale della Guardia costiera e consegnato al personale del 118 per essere trasportato in ospedale.

La chiamata alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Brindisi è giunta alle 5.40, il passeggero probabilmente era stato colto da un forte attacco di ulcera. Sono stati immediatamente attivati i soccorsi: sul posto è stata inviata la motovedetta Cp 844, unità specificatamente abilitata alla ricerca e soccorso in mare, il cui equipaggio si è occupato del trasbordo in sicurezza del marittimo accompagnato dal medico di bordo della nave. Alle ore 7, circa la M/V Cp 844 è giunta presso la banchina della sede della Capitaneria di Porto e il passeggero è stato consegnato al personale medico del 118, già presente in banchina.