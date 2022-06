Esce dal garage, poi il malore fatale: 51enne morto all'interno della sua auto

ANCONA - Tragedia questa mattina, intorno le 11, lungo via Gigli. Un uomo di 51 anni è deceduto dopo aver accusato un malore mentre faceva manovra con la sua auto. Il 51enne, residente nella zona, stava uscendo dal garage quando è stato colto da un improvviso malore che non gli ha lasciato scampo.

A dare l'allarme è stata una vicina di casa che ha visto la sua auto ferma per oltre 20 minuti. Quando i soccorritori sono intervenuti hanno trovato il mezzo ancora acceso. Per l'uomo però non c'era ormai più niente da fare.