Raccoglie una sigaretta a terra e la fuma, poi si sente male: paura davanti alla mensa

ANCONA - Paura ieri davanti alla "mensa di padre Guido" di corso Mazzini. Un 50enne ha accusato un malore ed è stato soccorso dall'ambulanza dlela Croce Gialla. Ha raccontato di aver avvertito un fortissimo senso di spossatezza dopo aver raccolto e fumato una sigaretta a terra. E' stato portato in ospedale per gli accertamenti del caso, frastornato ma non in gravi condizioni.