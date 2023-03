La lite in famiglia degenera, scende dalle scale e viene colto da un infarto: corsa in ospedale

ANCONA - Carabinieri e 118 erano intervenuti nell'appartamento a seguito di una segnalazione per una lite in famiglia. Niente di preoccupante con la situazione che ben presto era tornata alla normalità. Ad un certo punto però uno dei familiari coinvolti nella lite, di 71 anni, è stramazzato al suolo a seguito di un infarto mentre scendeva le scale di casa. E' successo questa mattina in un appartamento in pieno centro.

Gli operatori della Croce Gialla di Ancona lo hanno preso in cura e poi trasportato in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette. Sul posto anche l'automedica del 118.