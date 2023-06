Malore in piazza davanti al supermercato, paura per un 50enne

ANCONA - Stava passeggiando nei pressi del Coal di Piazzale Loreto quando è stato improvvisamente colto da un malore. Paura oggi pomeriggio, poco dopo le 18, per un signore albanese di 50 anni. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno aiutato l'uomo in attesa dell'arrivo dei soccorritori. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che lo hanno trasportato in ospedale con un codice di media gravità. Per fortuna non è in pericolo di vita.