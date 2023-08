ANCONA - Momenti di ansia su una piattaforma al largo di Ancona, un operaio è stato colto da malore improvviso nel pomeriggio di oggi. E' stato portato via mare al porto di Ancona, dove ad attenderlo c'era l'ambulanza della Croce Gialla. Ai soccorsi ha partecipato anche la Guardia Costiera. L'uomo è stato quindi portato in ospedale in codice rosso.