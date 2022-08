Il traghetto è appena partito verso la Grecia, poi il malore a bordo ed il rientro ad Ancona: grave un 57enne

ANCONA - La nave Grimaldi era partita da circa un'ora ma è dovuta tornare indietro dopo un malore a bordo. E' quanto successo nella notte all'interno dell'imbarcazione, partita verso mezzanotte dal porto di Ancona in direzione Patrasso.

A bordo infatti un camionista di 57 anni ha avuto una grave crisi respiratoria. Inizialmente soccorso dal medico presente nella nave, il paziente è stato poi fatto rientrare alla banchina numero 15 per il successivo trasporto in ospedale. Grande il lavoro degli ormeggiatori che sono riusciti a liberare la banchina in poco tempo. Ad attendere il 57enne c'erano gli operatori della Croce Gialla di Ancona, l'automedica del 118 e la capitaneria di porto. Per lui è stato necessario il trasporto in ospedale dove si trova in gravi condizioni ma per fortuna non in pericolo di vita.