Malore improvviso in auto, paura per una ragazza di 26 anni

ANCONA - Malore in macchina, il marito accosta in tempo, sul posto arrivano i soccorritori del 118 e della Croce Gialla. Paura ieri sera per una donna di 26 anni, di origine straniera, che si è sentita male in auto lungo il viale della Vittoria. All'altezza del Poliambulatorio, il marito alla guida si è accorto della situazione ed ha fermato l'auto. Sul posto i soccorritori e la 26enne è stata portata a Torrette in condizioni di media gravità.