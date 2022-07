Si sente male dopo che i ladri le svaligiano casa: il rientro a casa è scioccante

ANCONA - Quando ieri sera è rientrata a casa e ha trovato la porta spalancata, le pedate a terra dei ladri e il mobilio totalmente a soqquadro si è sentita male. La proprietaria di un appartamento in via Urbino, al Piano, è stata vittima di un furto e si è spaventata a tal punto da sentirsi male. Sul posto è arrivata l'equipe della Croce Gialla di Ancona mentre per i rilievi di rito sono intervenuti i carabinieri.

La donna è stata quindi tranquillizzata e alla fine ha rifiutato il trasporto in ospedale. Anche se la vicenda non ha avuto rivolti drammatici per fortuna, resta per lei, come per molte altre vittime di furti, oltre al danno economico anche il trauma di aver subito una vera e propria invasione della privacy e dell'intimità.