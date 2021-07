Dramma questa mattina in spiaggia nella zona di Rocca Priora, poco dopo l'Hotel Luca. Una donna di 82 anni sarebbe caduta in acqua in seguito ad un malore.

Sul posto è atterrata l'eliambulanza del 118 per prestare soccorso alla donna. E' stata trasportata con un codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette.