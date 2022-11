Si sente male nel negozio, serve l'ambulanza: donna in condizioni molto gravi

ANCONA - Malore in un negozio degli archi, paura per una donna di 64 anni portata a Torrette in codice rosso. E' successo ieri, sul posto sono intervenute l'automedica e l'ambulanza della Croce Gialla di Ancona. La donna è stata portata d'urgenza in pronto soccorso, le sue condizioni sembrano molto gravi.

Intervento per un malore anche nella zona di Capodimonte, si tratta di una donna di 70 anni che si è sentita male mentre viaggiava su un'auto come passeggera. In ospedale in codice giallo.