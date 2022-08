Sta in fila per fare il biglietto, poi sviene: paura al porto per una donna

ANCONA - Paura nella giornata di ieri per una donna di 50 anni, svenuta mentre si trovava in coda per acquistare un biglietto al porto di Ancona. La 50enne ha improvvisamente perso i sensi e per lei è stato necessario l'intervento degli operatori della Croce Gialla di Ancona.

I soccorsi sono scattati pochi minuti dopo con gli operatori del 118 che l'hanno accompagnata in ospedale per accertamenti. La donna per fortuna non è in pericolo di vita.